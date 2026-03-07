L’era digitale ha portato molte persone a credere di aver bisogno di ogni cosa, dalle scorte alimentari ai cosmetici, come sette tonalità diverse dello stesso rossetto. Questo atteggiamento viene evidenziato come un esempio di come si siano diffuse abitudini di consumo sempre più compulsive. La tendenza al deinfluencing si propone di contrastare questa mentalità, invitando a riflettere sulla reale necessità di acquisti e scelte quotidiane.

L’era digitale ha amplificato la credenza secondo cui tutto è un bisogno: dalle scorte in dispensa a possedere sette sfumature diverse dello stesso rossetto. Possono essere desideri, certo, ma non necessità. Tuttavia, i social sono diventati terreno fertile per diffondere questa convinzione e, in aggiunta, invogliare gli utenti a credere che un prodotto possa essere indispensabile. Il ruolo di molti influencer è proprio questo: indurre a credere di avere un bisogno o, quantomeno, mostrare quanto ne gioverebbe la tua esistenza con l’oggetto in questione. Il deinfluencing nasce come contrapposizione e vede i creators suggerire al pubblico cosa non comprare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ne hai bisogno? Probabilmente no. Ecco il primo passo per il deinfluencing

Il difensore del Chelsea Benoit Badiashile molto probabilmente se ne andràIl difensore del Chelsea Benoit Badiashile è ora valutato come “molto probabile” che sarà fuori dal progetto dei Blues poiché i pretendenti al...

Il nuovo servizio all’ospedale Pio XI . Ecco gli ambulatori di Reumatologia. Primo passo verso il futuro repartoAprono gli ambulatori di Reumatologia a Desio, primo passo verso il reparto che seguirà pazienti con problemi immunologici.

Tutto quello che riguarda Ne hai bisogno Probabilmente no Ecco il....

Discussioni sull' argomento 7 allenamenti di corsa super concentrati quando hai i minuti contati; Mangiare di stagione non è una moda: in primavera cambia tutto (davvero); Ho un nuovo package per il pasto preferito e probabilmente non ne hai mai sentito parlare; George Russell lotterà per il mondiale? L'inglese della Mercedes sorride e accetta la sfida.

Ne hai bisogno? Probabilmente no. Ecco il primo passo per il deinfluencingL’era digitale ha amplificato la credenza secondo cui tutto è un bisogno: dalle scorte ... msn.com

Paulo Dybala si opera, anzi probabilmente è già sotto i ferri nel momento in cui leggete. L'argentino infatti è arrivato a Villa Stuart dove si sottoporrà all'intervento chiururgico in artroscopia al ginocchio sinistro atto a svelare il motivo dei continui dolori. La curios - facebook.com facebook

Sky - Domani Cardinale a Milanello: domenica sarà probabilmente a San Siro x.com