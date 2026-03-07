Il rappresentante di un gruppo politico ha affermato che il cambiamento nel sistema politico avverrà solo quando ci saranno parlamentari più incisivi. Ha ricordato che il suo schieramento e le liste collegate hanno eletto da soli più consiglieri rispetto a tre partiti del centrodestra messi insieme. La dichiarazione sottolinea la forza elettorale di quella formazione e la loro presenza nel panorama politico locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Poiché l’aritmetica politica sembra ultimamente sfuggire ai ragionamenti dei parlamentari eletti nel Sannio, ricordiamo loro che Noi di Centro e le liste mastelliane hanno da sole eletto più consiglieri di tre partiti del centrodestra messi insieme. Questo promemoria algebrico lo ricordiamo in vista delle prossime tornate elettorali: loro per ora non sono l’alternativa, ma la minoranza politica ed elettorale sia tra gli amministratori che soprattutto nel corpo elettorale”, lo scrive in una nota il coordinamento provinciale di NdC. “ L’alternativa da costruire davvero è quella di dare al Sannio, in vista delle Politiche del ’27, una rappresentanza parlamentare di nuovo incisiva e sostituire quella, impalpabile, di questo miglio che verrà ricordato con la classificazione di non pervenuto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - NdC: “Il cambiamento sarà alle Politiche, quando ci sarà la possibilità di avere parlamentari più incisivi”

Leggi anche: Biathlon, alle Olimpiadi 2026 ci sarà anche Anastasiya Kuzmina. La più blasonata di sempre sarà sulle nevi di Anterselva

Leggi anche: Mauro Corona confessa di avere un piano per la sua morte pronto da anni: «Per quando la vita non sarà più accettabile»

Approfondimenti e contenuti su NdC Il cambiamento sarà alle Politiche....

Oroscopo 2026, che anno sarà: Leone e Ariete al top, l'Acquario cambia. La triade magica e tutti i transitiIl 2026 sarà l’Anno Zero. I pianeti lenti prendono radici nei segni cardinali e mobili, simboli di azione, comunicazione e cambiamento. Sarà un anno che invita a rompere con il passato per aprirsi a ... leggo.it

Il 2026 sarà l’anno dei cambiamentiSarà l’anno dei cantieri a Scandiano. Il sindaco Matteo Nasciuti traccia il bilancio di fine anno e lancia lo sguardo al 2026 annunciando due appuntamenti importanti: l’inaugurazione della rinnovata ... ilrestodelcarlino.it