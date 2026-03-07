Navigium Isidis 2026 | a Bacoli la seconda edizione della rievocazione del rito romano che apriva la stagione della navigazione

A Bacoli si svolgerà nel 2026 la seconda edizione di Navigium Isidis, una rievocazione del rito romano che segnava l’inizio della stagione della navigazione. L’evento include un tributo alla memoria della Classis Misenensis e ricorda anche il intervento durante l’eruzione del 79 d.C. La manifestazione si propone di riproporre le tradizioni antiche attraverso una ricostruzione storica e culturale.

A Bacoli torna il Navigium Isidis: rito, storia e mare a Villa Ferretti

8 marzo: 30 km in bici verso il Navigium Isidis a BacoliLa domenica 8 marzo 2026, un gruppo di ciclisti della FIAB Napoli si dirigerà verso Villa Ferretti a Bacoli per partecipare al Navigium Isidis.

Aversano ricorda il 5 marzo e il Navigium Isidis: ‘Quando il mare si riapriva al mondo’Il 5 marzo, mentre l’inverno cedeva il passo ai primi sentori della primavera, le strade di città come Roma, Ostia, Benevento e Pompei si riempivano di suoni, profumi esotici e vesti candide. Era il ... ntr24.tv

Navigium Isidis 2026: a Bacoli la seconda edizione della rievocazione del rito romano che apriva la stagione della navigazioneTorna a Bacoli, nello straordinario scenario di Villa Ferretti, il Navigium Isidis, rievocazione storica ispirata a uno dei più affascinanti riti dell’antichità ... ilmattino.it

E già l’aurora portatrice di luce, diffondendo il giorno con il suo candido splendore… (Met. XI, 1) Così Apuleio apre la scena del Navigium Isidis: una città che si desta nella luce bianca dell’alba, mentre una folla silenziosa si raduna davanti al tempio della dea. - facebook.com facebook

#AccaddeOggi #5marzo; nella #Roma Antica si svolge la festività religiosa Navigium Isidis, celebrata per il ritorno della primavera e la ripresa della navigazione, in onore di Iside, la dea egizia il cui culto misterico era diffuso in tutto il Mediterraneo dal III secolo x.com