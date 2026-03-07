Nasce un' associazione culturale apartitica la San Marco Green Coast

È stata costituita un’associazione culturale chiamata San Marco Green Coast, che si presenta come una realtà apartitica e senza scopo di lucro. La sua missione è quella di promuovere la valorizzazione del territorio, dell’ambiente, della cultura e del turismo nell’area di San Marco e nel Comune di Calatabiano. L’associazione intende coinvolgere la comunità locale e sviluppare iniziative legate alle caratteristiche del litorale.

Nasce l'associazione culturale "San Marco Green Coast", nuova realtà apartitica, apolitica e senza fini di lucro che si propone di promuovere la valorizzazione territoriale, ambientale, culturale e turistica del litorale di San Marco e dell'intero Comune di Calatabiano, estendendo la propria azione anche alla Costa Jonica Messinese e Catanese, alla Valle dell'Alcantara e all'area del Monte Etna. L'associazione intende diventare uno strumento concreto di partecipazione civica e progettazione attiva per stimolare il dialogo con le istituzioni locali e nazionali sui problemi del territorio, dal degrado ambientale alla mancanza di servizi, fino alla promozione del turismo sostenibile e di qualità.