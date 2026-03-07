Un nuovo comitato si è costituito a Rimini, coinvolgendo zone da Viserba a Rimini sud. L’associazione, chiamata Ariminensis, è stata creata da vari comitati cittadini con l’intento di promuovere la valorizzazione del territorio, preservare le sue caratteristiche storiche e identitarie, e affrontare direttamente i problemi che riguardano la comunità locale.

Dal patto di ferro tra comitati cittadini nasce Ariminensis, associazione "nata con l’obiettivo di valorizzare la città e i suoi territori, tutelarne le peculiarità storiche e identitarie, e proporre soluzioni concrete per i problemi che interessano i cittadini". Il nuovo soggetto si compone dei rappresentanti di diversi comitati: comitato Padulli (rappresentato da Andrea Turci); comitato Centro storico (Patrick Mezzavia); comitato Rimini Sud (Massimiliano Baietta e Claudio Mazzarino); comitato Viserba-Monte (Davide Bigucci, Daniele Merlini e Gabriele Bernardi); Movimento Secessione Viserba (Gabriele Bernardi). Le prime criticità da... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nasce il super comitato. Da Viserba a Rimini sud: "Valorizziamo la città"

Vasto e Rimini contro l'inquinamento da plastica: nasce l’Alleanza delle città e dei paesi di MareIl progetto ha l’obiettivo di informare e sensibilizzare direttamente i cittadini sulla necessità di adottare scelte responsabili, riducendo...

Dal sindacato alle associazioni: a Rimini nasce il "Comitato per il no" al referendum costituzionaleAlla camera del lavoro la prima riunione del comitato riminese per il no al referendum.

Contenuti e approfondimenti su Nasce il super comitato Da Viserba a....

Temi più discussi: Nasce il super comitato. Da Viserba a Rimini sud: Valorizziamo la città; A Gambassi nasce il comitato per il NO: Difendiamo la Costituzione; La petizione, nasce il comitato elbano per la viabilità; Comitato Bioetica RSM: prima collaborazione con la Presidente della Lega Pan-Africana di Bioetica.

Referendum, nasce il Comitato per il NoA Civitanova nasce il Comitato per il No al referendum e si organizza per diffondere le ragioni di una scelta che nasce dall’esigenza di coinvolgere tutte le forze politiche e i cittadini che ... ilrestodelcarlino.it

Nasce il Comitato dei cittadini per la difesa del territorioAssedio di tir e data center, nasce a Vignate il Comitato per la difesa del territorio di Vignate e della Martesana, composto da cittadine e cittadini preoccupati per i rischi ambientali e di ... ilgiorno.it

Come nasce la featuring di Boy George Ce lo spiega direttamente Senhit. - facebook.com facebook

Nasce ad Ancona 'Hospitality suite', nuova produzione di Marche Teatro. Commedia di Rueff con la regia di Francesco Scianna sarà allo Sperimentale il 28 marzo #ANSA x.com