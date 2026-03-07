Nasce ’Brianza in Corte’ Undici eventi sei Comuni | Rilanciamo il turismo

È stato annunciato il progetto “Brianza in Corte”, che prevede l’organizzazione di undici eventi distribuiti in sei comuni della regione. L’obiettivo dichiarato è quello di promuovere il turismo locale attraverso un calendario di iniziative pensate per coinvolgere residenti e visitatori. La rassegna intende valorizzare il territorio offrendo un’occasione di scoperta e partecipazione.

Nasce "Brianza in Corte", 11 eventi, 6 Comuni: palinsesto diffuso per valorizzare il territorio in chiave turistica. Un'attrattività che diventa volano, paga Lombardia Style, il bando regionale che promuove lo stile lombardo e che ha inviato al capofila Concorezzo 50mila euro per finanziare gli appuntamenti. Nel piano anche Vimercate, Agrate, Bellusco, Cavenago, Roncello. Puntano su peculiarità culturali e gastronomiche inserite in un calendario di iniziative diffuse. A ospitare la kermesse, luoghi iconici del territorio, cascine, aree verdi e spazi urbani dal forte valore storico, in programma degustazioni, teatro, incontri culturali e laboratori per bambini.