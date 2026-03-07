Nel match tra Napoli e Torino, Alisson si distingue con un gol e diverse parate, ricevendo un 7,5 in pagella. Paleari si distingue con una prestazione da 7. Elmas realizza un gol che cercava da tempo, mentre Politano, il più giovane del gruppo, si fa notare contribuendo con una torre che porta al 2-0. La partita si conclude con queste azioni salienti.

Gol cercato da tempo per l'ottimo Elmas, Politano è il più piccolo del gruppo ma riesce a fare la torre per il 2-0. Lampi sparsi da uomo in più per Vlasic, ma non graffia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Napoli-Torino, le pagelle: Alisson segna e diverte, 7,5. Paleari, partita da 7

Leggi anche: Napoli-Torino, le pagelle: Alisson Santis decisivo, bene Politano

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Torino 2-1: Alisson Santos trascina Conte. Casadei entra troppo tardiVoti, top e flop della sfida dello Stadio Diego Armando Maradona, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A, Il Napoli batte il Torino e...

Tutto quello che riguarda Napoli Torino le pagelle Alisson segna....

Temi più discussi: Napoli sempre più pazza di Alisson Santos: le pagelle del 2-1 al Torino; Napoli-Torino 2-1, le pagelle: Alisson Santos e Politano dominanti, Zapata assente; Napoli-Torino 2-1, pagelle e tabellino: Alisson Santos semina il panico, Elmas corre e segna, Casadei prova a riaprirla, Simeone e Zapata annullati; Le pagelle di Napoli-Torino: Alisson Santos segna e dà spettacolo, per Elmas e Politano una prestazione di grandissima sostanza.

Pagelle Napoli-Torino 2-1: Alisson danza, Elmas punge, Simeone disperso. Tornano Anguissa e De BruyneIl Napoli torna alla vittoria al Maradona, Conte festeggia con Sal Da Vinci e due grandi rientri: la cronaca del match, le pagelle dei partenopei e i top e flop del Torino ... sport.virgilio.it

Le pagelle di Napoli-Torino, i voti: i top e i flop del match del MaradonaIl Napoli di Antonio Conte torna in campo dopo la vittoria al cardiopalma di Verona arrivata grazie ai gol di Hojlund e di Lukaku, per la prima volta a segno in questa stagione. Oggi la sfida ... ilmattino.it

Il rammarico di CONTE prima di Napoli-Torino: "Avremmo voluto organizzare un'amichevole in settimana per vedere Anguissa e De Bruyne ma giocando venerdì non abbiamo potuto farla" - facebook.com facebook

IL NAPOLI SI IMPONE AL MARADONA Niente da fare per il Torino che accorcia nel finale ma non riesce a raggiungere il pareggio. Vergara esce per un infortunio al piede #SerieA #Napoli #Torino x.com