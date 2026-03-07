Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 in una partita che ha portato i tifosi a festeggiare l’orgoglio della squadra. Con questa vittoria, i partenopei si avvicinano al secondo posto in classifica, a un punto dal Milan. Domani sera, il Napoli affronterà il derby contro l’Inter, che al momento occupa la prima posizione.

È la vittoria che fa avvicinare il Napoli al secondo posto: azzurri -a 1 dal Milan, domani sera atteso dal derby con l’irraggiungibile capolista Inter. A Pasquetta la squadra di Allegri verrà al Maradona, uno scontro diretto che Conte dovrà sfruttare per conquistare la piazza d’onore. Lui, dalla Juve in poi, è sempre arrivato primo o secondo in classifica, come ricordò Buffon quando De Laurentiis annunciò il suo ingaggio. Senza tutti questi infortuni, la stagione avrebbe avuto una storia differente. Ma è inutile ripensarci, si guardi al futuro e alle ultime 10 partite, dopo la convincente vittoria sul debole Torino, colpito da Alisson al 7’. La seconda rete al Maradona per il brasiliano che fino a un anno fa giocava nella serie B portoghese. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Napoli-Torino 2-1, la festa dell'orgoglio e si rivedono le stelle

Napoli, è mancato il cinismo e in difesa senza Rrahmani si rivedono le amnesieVergara e Alisson hanno fatto strappi importanti ma è mancato il colpo da killer prima del 60esimo.

