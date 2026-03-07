Napoli | Sono venuto a vedere i libri Violenza sessuale su un bambino di 3 anni Carabinieri arrestano 47enne

Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver molestato un bambino di 3 anni in una libreria all’interno di un centro commerciale nel quartiere Secondigliano. L’episodio si è verificato al centro commerciale La Birreria, dove i carabinieri sono intervenuti dopo aver ricevuto una segnalazione. Il bambino è stato assistito sul posto e l’uomo è stato portato in caserma.

Bimbo di 3 anni molestato in una libreria del centro commerciale: intervengono i carabinieri. Attimi di terrore al centro commerciale La Birreria di Secondigliano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe " toccato " un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. Una coppia è con il bambino di 3 anni e stanno dando un'occhiata in giro. Tra un titolo e l'altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell'uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio.