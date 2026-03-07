Durante la trasmissione Friday Night su Sky Sport, Fabio Quagliarella ha commentato la prestazione di Alisson Santos, sottolineando che si tratta di un acquisto importante per il Napoli. L’ex attaccante ha evidenziato le qualità del giocatore e il suo impatto sulla squadra, senza entrare in dettagli tecnici o motivazioni. La discussione si è concentrata sulle caratteristiche e sul ruolo di Santos nel contesto della rosa partenopea.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Quagliarella ha analizzato la prestazione di Alisson Santos nel corso della trasmissione Friday Night su Sky Sport. L’ex attaccante di Napoli, Sampdoria, Torino e Juventus ha elogiato l’impatto dell’esterno brasiliano nella vittoria degli azzurri contro il Torino. Quagliarella ha subito chiarito il paragone con alcuni giocatori del passato: «Paragone con Lavezzi? È più simile a Neres, ha rapidità. Lavezzi era più potente, quando partiva era difficile da fermare». Secondo l’ex bomber, Alisson rappresenta un profilo perfettamente inserito nel calcio moderno. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Quagliarella esalta Alisson Santos: «È un acquisto importante»

Leggi anche: Napoli, a Villa Stuart Di Lorenzo e il nuovo acquisto Alisson Santos | VIDEO CM

Alisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissimeAlisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissime Lookman Atletico Madrid, affare...

Tutti gli aggiornamenti su Alisson Santos.

Argomenti discussi: Tutti pazzi per Alisson Santos: le principali pagelle del brasiliano.

Napoli, Quagliarella esalta Alisson Santos: «È un acquisto importante»Fabio Quagliarella ha analizzato la prestazione di Alisson Santos nel corso della trasmissione Friday Night su Sky Sport. L’ex attaccante di Napoli, Sampdoria, Torino e Juventus ha elogiato l’impatto ... napolipiu.com

Quagliarella su Alisson: È più simile a Neres che a Lavezzi. Vi dico la bravura di Conte...Per Fabio Quagliarella non c'è dubbio che l'ex Sporting Alisson Santos sia un calciatore moderno e un super acquisto per il Napoli ... tuttonapoli.net