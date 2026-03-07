Napoli problema per Vergara | sospetta fascite plantare

Durante la partita tra Napoli e Torino, Antonio Vergara ha manifestato dolore e difficoltà a camminare, suscitando sospetti di fascite plantare. La squadra medica ha preso in carico il giocatore per valutare l’entità del problema e stabilire eventuali interventi. La condizione di Vergara ha causato preoccupazione tra i tifosi e il personale medico del club.

Una delle poche note negative della vittoria del Napoli contro il Torino riguarda le condizioni di Antonio Vergara. Il talento azzurro è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo della gara disputata al Maradona a causa di un problema fisico. Aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano da Sky Sport attraverso l'inviato Francesco Modugno, che ha spiegato in diretta: «C'è stato un problema, lunedì farà gli esami. Si tratta di una fascite plantare, ovvero il legamento che collega il tallone alle dita del piede.