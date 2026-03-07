Napoli Moggi | Anguissa e De Bruyne intimidiscono gli avversari Conte? Resterà

Luciano Moggi ha commentato il rendimento del Napoli e la recente vittoria contro il Torino durante la trasmissione Salite sulla giostra condotta da Raffaele Auriemma su Stile TV. Ha sottolineato come Anguissa e De Bruyne siano in grado di intimidire gli avversari, mentre ha confermato che l’allenatore Conte dovrebbe rimanere sulla panchina azzurra.

Luciano Moggi ha analizzato il momento del Napoli e la vittoria degli azzurri contro il Torino durante la trasmissione Salite sulla giostra, condotta da Raffaele Auriemma su Stile TV. L'ex dirigente ha sottolineato soprattutto il peso del rientro di due giocatori chiave del centrocampo azzurro. «La qualità di Anguissa e De Bruyne è immensa e intimidiscono anche l'avversario. Ho visto la partita e devo dire che soprattutto De Bruyne può rientrare in un modo importante». Moggi ha poi parlato della gestione della rosa e delle difficoltà nell'inserire nuove pedine durante la stagione.

Infortuni Napoli: le condizioni di Anguissa e De Bruyne, Conte sorride. McTominay...Il Napoli ha riaperto ufficialmente la sessione di lavoro al SSC Napoli Training Center di Castel Volturno, in vista della sfida di campionato contro...

Leggi anche: Tuttosport: “Napoli, conto alla rovescia per Anguissa e De Bruyne: Conte stringe i denti a Verona”

Anguissa torna in campo dopo 117 giorni dall'ultima volta. Ma il Napoli è in ansia per Vergara...Anguissa è tornato. Dopo 117 giorni di stop forzato, per infortunio, il centrocampista camerunese è entrato in campo dall'inizio della ripresa di Napoli-Torino (azzurri sull'1-0 all'intervallo grazie ... msn.com

