Napoli follia durante il match della Primavera | parole durissime di Rocco e comunicato ufficiale

Durante la partita del Campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo si sono verificati momenti di forte tensione. Un episodio grave ha coinvolto il calciatore del Sassuolo Toy Tomsa e l’arbitro, con il club emiliano che ha rivolto parole dure nei confronti del direttore di gara. La situazione ha portato a un comunicato ufficiale da parte del Sassuolo.

Momenti di forte tensione durante la sfida di Campionato Primavera tra Napoli e Sassuolo. Nel corso del match si è verificato un episodio molto grave che ha coinvolto un calciatore neroverde, Toy Tomsa e il direttore di gara, con parole dure da parte del club emiliano. Tutto è accaduto al 62', quando Troy Tomsa è stato espulso per proteste nei confronti dell'arbitro Maresca. Dopo il cartellino rosso, il giocatore avrebbe perso la calma tornando verso il direttore di gara, arrivando persino ad afferrarlo per la maglia. "L'U.S. Sassuolo Calcio condanna con fermezza il comportamento tenuto da Troy Tomsa nei confronti del direttore di gara, il Sig.