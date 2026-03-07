Napoli chi è l' orco del centro commerciale | violenta un bimbo mentre girava con due bimbe

Ieri sera, al centro commerciale “La Birreria” nel quartiere Secondigliano di Napoli, si sono verificati attimi di paura quando un uomo ha aggredito un bambino mentre era con due bimbe. L'evento si è svolto intorno alle 19, generando scompiglio tra i presenti. La scena ha coinvolto il comportamento violento di un uomo nei confronti di un minore, mentre le altre persone osservavano in preda allo shock.

Momenti di terrore ieri sera, intorno alle 19, al centro commerciale "La Birreria" nel quartiere Secondigliano di Napoli. Un uomo di 47 anni è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Compagnia Napoli Stella con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di un bambino di soli 3 anni.L'episodio è avvenuto all'interno di una libreria del centro commerciale. Secondo la ricostruzione, l'uomo – vestito con una tuta da netturbino dell'azienda ASIA (ma non risulta dipendente) – avrebbe palpeggiato il piccolo mentre questi si trovava tra gli scaffali con i genitori. Una segnalazione immediata al 112, probabilmente da parte di testimoni o della stessa famiglia, ha fatto scattare l'intervento dei militari.