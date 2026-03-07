Nannarel storia in musica della talentuosa sorella di Mozart

Maria Anna Mozart, conosciuta come Nannarel, era la sorella di Wolfgang e si dedicava alla musica fin dalla giovane età. Nata nel Settecento, cresce in un ambiente in cui le donne avevano poche possibilità di affermarsi come musiciste. Malgrado le restrizioni sociali, Nannarel era consapevole delle proprie capacità e aveva una certa familiarità con il mondo musicale della famiglia Mozart.

Maria Anna Mozart, in famiglia chiamata Nannarel, sapeva di essere una musicista di talento come suo fratello, consapevole però di essere una bambina in un'epoca, il Settecento, in cui le donne non potevano esprimersi. Alcune di loro l'avevano fatto scrivendo, studiando ma senza farlo sapere. In occasione dell'8 marzo all'Auditorium la rassegna Crescendo in Musica dell' Orchestra Sinfonica di Milano dedica un incontro in musica a questa figura luminosa e dimenticata La piccola Mozart – Storia di Nannarel e di Wolfgan. La sua vita artistica raramente viene raccontata quando si parla di Mozart, il piccolo genio celebrato in tutta Europa. Nannerl era una bambina straordinaria, capace di suonare il clavicembalo con la stessa brillantezza del fratello, di affrontare lunghi viaggi per l'Europa, di esibirsi nelle grandi corti.