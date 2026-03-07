Naike Rivelli è stata ufficialmente condannata per aver diffamato Barbara D’Urso attraverso alcuni video pubblicati in passato. La sentenza conferma la responsabilità dell’attrice, che aveva coinvolto la conduttrice in accuse e commenti diffamatori. La decisione della corte arriva dopo il procedimento legale avviato in seguito alle denunce presentate dalla parte offesa.

È stata confermata la condanna a Naike Rivelli: in passato, con alcuni video, aveva diffamato Barbara D'Urso. La conferma è arrivata dopo la condanna in primo grado del Tribunale di Alessandria, a distanza di due anni: i video risalgono al 2019, e la vicenda era arrivata in Tribunale. Naike Rivelli, confermata la condanna per diffamazione a Barbara D'Urso Nel 2024, già il Tribunale di Alessandria si era espresso in merito alla questione, condannando in primo grado Naike Rivelli per diffamazione nei confronti di Barbara D'Urso. Sulla base delle accuse, la Rivelli aveva usato delle espressioni accese per definire la carriera dell'ex conduttrice Mediaset. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Naike Rivelli, confermata la condanna per aver diffamato Barbara D’Urso: cos’è successo

Leggi anche: “Naike Rivelli ha diffamato Barbara d’Urso”, confermata la condanna: cosa è successo e le motivazioni

"Ha diffamato Barbara d’Urso". Confermata la condanna di Naike RivelliLa Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice La Corte...

Una raccolta di contenuti su Naike Rivelli.

Temi più discussi: Ha diffamato Barbara d’Urso. Confermata la condanna di Naike Rivelli; Naike Rivelli ha diffamato Barbara d'Urso, confermata la condanna: cosa è successo e le motivazioni; Naike Rivelli attacca Fedez: Ha occupato Casa Sanremo con la sua sicurezza, una cosa sconvolgente; Ha diffamato Barbara d’Urso Confermata la condanna di Naike Rivelli.

Naike Rivelli ha diffamato Barbara d’Urso, confermata la condanna: cosa è successo e le motivazioniConfermata la condanna per diffamazion e nei confronti di Naike Rivelli. Nel 2024 Barbara D'Urso aveva querelato la figlia di Ornella Muti per aver pubblicato alcuni video su Instagram ritenuti lesivi ... fanpage.it

Ha diffamato Barbara d’Urso. Confermata la condanna di Naike RivelliLa Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del tribunale di Alessandria per le esternazioni nei confronti della conduttrice ... msn.com

Confermata la condanna per diffamazione nei confronti di Naike Rivelli. - facebook.com facebook

«Se avete successo non fate come Fedez», Naike Rivelli contro il rapper in gara a Sanremo: «Quello che ho visto è sconvolgente» - Il video x.com