Nagler Malleier sfiorano il podio ad Altenberg Lontani gli olimpionici Rieder Kainzwaldner

A Altenberg si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, con Nagler e Malleier che hanno sfiorato il podio. Gli atleti hanno concluso la competizione con ottimi risultati, mentre gli olimpionici Rieder e Kainzwaldner si sono classificati più indietro rispetto alle prime posizioni. La gara si è svolta in un’atmosfera di grande intensità e velocità.

Ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale che è andata in scena in quel di Altenberg. Si sono concluse le competizioni per il doppio maschile con la sfera di cristallo che era già assegnata matematicamente ai tedeschi WendlArlt (oggi non presenti) dopo la gara di St.Moritz del weekend scorso. Doppietta austriaca sul tracciato tedesco. A vincere sono Thomas Steu e Wolfgang Kindl con il tempo di 1:22.754, sfruttando soprattutto il primo tempo nella run d'apertura e andando in gestione nella seconda. Alle loro spalle troviamo i connazionali GattSchoepf staccati di 126 millesimi, mentre completano il podio i tedeschi EggertMueller, terzi a 150 millesimi dalla vetta.