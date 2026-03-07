NAC Breda-Feyenoord domenica 08 marzo 2026 ore 16 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Domenica 8 marzo 2026 alle 16:45 si gioca la sfida tra NAC Breda e Feyenoord. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e si attendono i pronostici sulla base delle quote. L’Ajax ha perso contro il Groningen, permettendo al Feyenoord di tentare un allungo importante in classifica, mentre il NAC Breda cerca punti vitali per la salvezza.

La sconfitta dell'Ajax contro il Groningen offre al Feyenoord la possibilità di operare un deciso allungo in ottica secondo posto in classifica, fondamentale perché vale la qualificazione alla prossima Champions League, ma anche il NAC Breda ha bisogno di punti per salvarsi. La squadra del Brabante avrebbe potuto fare la differenza lo scorso fine settimana.