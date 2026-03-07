Muvet passeggiata di confronto civile per il Museo del bambini al Pilastro
Muvet organizza una passeggiata di confronto civile per il Museo dei bambini al Pilastro. Riccardo Pellegrino, portavoce del comitato, segnala una forte partecipazione da parte delle persone interessate alla questione relativa alla struttura. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità e a promuovere un dialogo diretto sui temi legati al museo e alla sua presenza nel quartiere.
Riccardo Pellegrino, portavoce del comitato: "Forte risposta di persone che questa struttura, la vogliono”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
'No al Museo dei bambini, sì al parco', scatta la protesta del comitato Besta al Pilastro
Protesta contro il museo dei Bambini al Pilastro, attivista su un albero
Bologna, 25 febbraio 2026 – Un attivista di Extinction Rebellion, approfittando di un attimo in cui gli operai avevano lasciato aperto il cantiere,...
