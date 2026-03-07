Autogrill ha avviato il progetto “Urban Art on the Road” per trasformare le aree di servizio autostradali in spazi espositivi di street art. Murales colorati realizzati da artisti urbani decorano ora i punti vendita lungo le autostrade italiane, creando un percorso di arte pubblica accessibile a tutti i viaggiatori. L’iniziativa mira a cambiare l’aspetto delle soste durante i viaggi, arricchendo il panorama delle aree di servizio.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina Sognare non costa nulla, ma oggi è possibile fare il lavoro che abbiamo sempre sognato? Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Furti in casa: in Campania quasi 10mila casi nel 2024. 🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Murales in autostrada: Autogrill trasforma le aree di servizio in musei a cielo aperto

Gli Autogrill si trasformano in musei: l'Arte Urbana arriva in autostradaImmaginate di fermarvi in un'area di sosta autostradale e, invece di trovarvi di fronte al solito scenario, scoprire un grande murale che racconta la...

Albaredo per San Marco si trasforma in un museo a cielo aperto: tornano i Presepi ArtisticiDurante il periodo natalizio Albaredo per San Marco si illumina di tradizione, creatività e senso di comunità, trasformandosi in un suggestivo museo...

Una selezione di notizie su Murales in autostrada Autogrill....

Discussioni sull' argomento Gli Autogrill si trasformano in musei: l'Arte Urbana arriva in autostrada; Gli Autogrill si trasformano in musei | l' Arte Urbana arriva in autostrada.

Gli Autogrill si trasformano in musei: l'Arte Urbana arriva in autostradaAutogrill lancia Urban Art on the Road con Outdoora: murales site-specific firmati da Urban Artist italiani di fama internazionale trasformano i punti di sosta in opere d'arte che raccontano il territ ... quotidiano.net

Autogrill: i punti vendita diventano tele di un museo diffuso sul territorioAutogrill, azienda operante nella ristorazione per chi viaggia e parte di Avolta, lancia Urban Art on the Road, il nuovo progetto nato in collaborazione con Outdoora, realtà che ha dato vita al social ... agroalimentarenews.com

Scritte sul murales e imbrattamento della targa posta dal Comune in memoria del cooperante morto in Colombia nel 2020. I genitori: “Aveva per noi un valore affettivo, fu il primo ad essere realizzato a Napoli" - facebook.com facebook