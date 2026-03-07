Motodays Roma 2026 | programma biglietti orari e novità della fiera moto a Fiera Roma

Dal 6 all’8 marzo a Fiera Roma si svolgerà la quattordicesima edizione di Motodays 2026, una fiera dedicata alle moto che attira ogni anno numerosi appassionati del Centro-Sud Italia. L’evento presenterà il programma della tre giorni, i dettagli sui biglietti e gli orari di apertura, con diverse novità e aree espositive dedicate alle ultime novità del settore motociclistico.

Dal 6 all’8 marzo torna a Fiera Roma la quattordicesima edizione di Motodays 2026, uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati delle due ruote nel Centro-Sud Italia. Tre giorni di esposizioni, test ride, spettacoli e incontri con i protagonisti del settore che segnano l’apertura ufficiale della stagione motociclistica. La manifestazione coinvolge cinque padiglioni (2, 3, 4, 5 e 6) e numerose aree esterne dedicate alle prove dinamiche su strada e off-road. In totale saranno presenti oltre 25 brand del settore e 18 marchi disponibili per i test ride, tra cui Honda, Ducati, Yamaha Motor Company, Triumph Motorcycles, Aprilia, Moto Guzzi, Kawasaki, KTM, Royal Enfield, MV Agusta e Indian Motorcycle. 🔗 Leggi su Funweek.it

