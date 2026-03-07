Morto Sante delle onoranze Ciani | Generoso e sempre disponibile

Si svolgeranno questa mattina ad Alfonsine i funerali di Sante Ciani, 'storico' collaboratore della locale ditta di onoranze funebri 'Ciani' – di cui suoi fratello Claudio è titolare –, spentosi giovedì mattina all'età di 69 anni all'ospedale di Ravenna, dove era ricoverato a causa di una patologia contro la quale combatteva da anni. Alle 9.30 avverrà la partenza dalla camera mortuaria di Alfonsine per il locale cimitero, dove riposerà nella chiesetta di famiglia. Originario di Taglio Corelli, attualmente Sante Ciani risiedeva a Rossetta, località situata ad una manciata di chilometri da Alfonsine. Davvero tante, sia direttamente che attraverso i social, le espressioni di cordoglio e di affetto pervenute ai famigliari.