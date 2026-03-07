Il 20 febbraio a Desenzano del Garda si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto Laurent Pierre Schnepf, un tennista di 48 anni. Trasportato d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo. Schnepf era conosciuto nel territorio e la notizia della sua morte ha suscitato dolore tra la comunità locale e il Dipartimento di Strasburgo.

Desenzano del Garda (Brescia) – La provincia di Brescia e il Dipartimento di Strasburgo piangono Laurent Pierre Schnepf, 48 anni, tennista noto nel territorio. Laurente Pierre Schnepf, da anni in Italia, lo scorso 20 febbraio, a Desenzano del Garda, ha perso il controllo della sua auto, andando a finire contro un palo della luce. La causa è stata un malore improvviso. Sul posto, nel giro di pochissimo, è arrivata la polizia locale. Due agenti lo hanno estratto dall’abitacolo e poi, con i colleghi, hanno cercato di rianimarlo, riuscendo a rianimare il suo cuore. Poi Schneps è stato portato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, dove i medici hanno fatto per lui tutto il possibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Morto in ospedale Laurent Pierre Schnepf: il 20 febbraio l’incidente in auto a Desenzano

