Morto dopo essere stato aggredito in prigione Ian Huntley | aveva ucciso due studentesse di 10 anni
Ian Huntley, condannato per l’omicidio di due studentesse di 10 anni nel 2002, è morto dopo dieci giorni di agonia in ospedale. Era stato assalito da un altro detenuto nel carcere di massima sicurezza dove scontava una pena di 40 anni. La morte è avvenuta nel carcere stesso, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.
È morto dopo 10 giorni di agonia Ian Huntley, famoso in Gran Bretagna per aver ucciso due bambine di 10 anni nel 2002: è stato aggredito da un detenuto nel carcere di massima sicurezza dove stava scontando la sua pena a 40 anni.
Uccise due bimbe di 10 anni, ammazzato in carcere Ian Huntley: l’assassino di Holly e Jessica massacrato dopo anni di agguati e tentativi fallitiÈ finita nel sangue, dentro le mura del carcere di massima sicurezza HMP Frankland, la parabola di Ian Huntley.
