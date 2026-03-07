Morto dopo essere stato aggredito in prigione Ian Huntley | aveva ucciso due studentesse di 10 anni

Ian Huntley, condannato per l’omicidio di due studentesse di 10 anni nel 2002, è morto dopo dieci giorni di agonia in ospedale. Era stato assalito da un altro detenuto nel carcere di massima sicurezza dove scontava una pena di 40 anni. La morte è avvenuta nel carcere stesso, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’aggressione.