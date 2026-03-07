Morte Domenico quei quattro minuti che si sono rivelati decisivi | una telefonata dimostra l' errore

Due settimane dopo la morte di Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto all'ospedale Monaldi di Napoli, si fa luce su quei quattro minuti che hanno segnato un punto di svolta. Una telefonata dimostra come un errore umano abbia influito direttamente sul tragico esito, evidenziando le responsabilità legate alla gestione clinica del caso.

Proseguono le indagini sul bambino morto a Napoli dopo il trapianto di cuore. Il fattore tempo sta risultando determinante per comprendere che cosa sia accaduto il 23 dicembre Gli inquirenti stanno cercando di fare luce sul caso che ha travolto l'intera Italia e molti dettagli cruciali sono già venuti a galla. La procura di Napoli sta analizzando con la massima attenzione l'intera catena di azioni che hanno portato alla tragedia. I recenti dettagli emersi confermerebbero che alla base del disastro ci sia stata un'erronea gestione della procedura. In particolare, il fattore tempo sta risultando determinante per comprendere che cosa sia accaduto il 23 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Morto Domenico Caliendo, cartella clinica incompleta: mancano i minuti decisiviUna cartella clinica definita «incompleta», un documento ufficiale nel quale spicca un particolare non secondario: «Manca il diario di perfusione,...

