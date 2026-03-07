Morte David Rossi | emergono nuove prove che escludono il suicidio

A tredici anni dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, nuove prove portano a escludere l’ipotesi del suicidio. Le indagini recenti hanno evidenziato elementi che rafforzano l’ipotesi di un omicidio, lasciando da parte le ipotesi iniziali. Le autorità continuano ad approfondire il caso, rimanendo aperti a ulteriori sviluppi nelle indagini.

A tredici anni esatti dalla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013, prende finalmente consistenza l’ipotesi dell’omicidio. Questa svolta deriva dal lavoro della Commissione parlamentare d’inchiesta bis e dall’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Siena, al momento classificato come modello 45, quindi senza ipotesi di reato né persone indagate. La relazione intermedia della Commissione, approvata all’unanimità martedì scorso (con l’assenza dei rappresentanti di Pd e Avs) e presentata proprio a Siena, parla esplicitamente della presenza di “prove tangibili”. Secondo Carolina Orlandi, figlia della compagna di Rossi, questa nuova fase rappresenta un punto di svolta: “Per la prima volta abbiamo speranza”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com



