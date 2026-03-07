Morgana Forcella chi è la moglie di Sebastiano Somma | Insieme abbiamo superato tutto

Sebastiano Somma ha incontrato Morgana Forcella durante una vacanza nel 1996. I due hanno iniziato una relazione che li ha portati a sposarsi nel 2004. Morgana Forcella è la moglie di Sebastiano Somma e, nel corso degli anni, hanno dichiarato di aver superato insieme vari momenti difficili. La coppia ha mantenuto una relazione stabile e duratura nel tempo.

Sebastiano Somma durante una vacanza nel 1996 incontra la collega Morgana Forcella, con la quale inizia una relazione per poi convolare a nozze nel 2004. L’anno successivo i due danno alla luce la loro prima e unica figlia: Cartisia Josephine, il cui nome molto particolare pare sia stato scelto proprio per omaggiare il filosofo Cartesio. Classe 1974 e volto noto al grande pubblico, Morgana Forcella è la moglie di Sebastiano Somma dall’ormai lontano 2004 per un amore lungo oltre vent’anni. I due si sono sposati nel 2004, ma il loro incontro risale addirittura a dieci anni prima, con un colpo di fulmine. Somma e la moglie hanno vissuto un momento molto duro nel 2015 a causa di un tumore che ha colpito proprio Morgana. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

