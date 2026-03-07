Montegrotto Etra spiega i disguidi nella raccolta | Nuove zone e utenze H24 tra le cause

Etra ha spiegato che i disguidi nella raccolta rifiuti a Montegrotto Terme sono dovuti a errori di esposizione delle utenze e alla presenza di nuove zone con servizio H24 in via San Mauro. La società ha anche comunicato di aver recuperato i materiali smarriti durante le operazioni di riordino. Il Comune aveva sollevato criticità riguardo alla gestione dei rifiuti.

Etra risponde al Comune di Montegrotto Terme: «Massimo impegno per il decoro urbano. Risolte le criticità operative, ma i dati confermano un servizio capillare» Etra ha risposto alle criticità sollevate dal Comune di Montegrotto Terme sulla gestione rifiuti, attribuendo i disservizi di raccolta a errori di esposizione dopo la riorganizzazione del servizio e al nuovo H24 di via San Mauro, provvedendo al recupero dei materiali. La multiutility ha inoltre confermato una corretta distribuzione dei calendari (99% di copertura) e sollecitato l'uso dei canali ufficiali per le segnalazioni, garantendo collaborazione per il decoro urbano. «L’Azienda condivide pienamente la preoccupazione del Sindaco Mortandello: il decoro urbano e la tutela dell'immagine turistica della città sono priorità assolute anche per il gestore. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Fiumicino, raccolta rifiuti durante le feste: variazioni tra Isola Sacra e utenze non domesticheLa raccolta dei rifiuti sarà svolta secondo i consueti calendari, con alcune eccezioni legate agli orari e a specifiche tipologie di utenza...

Raccolta differenziata, arriva il calendario di Etra con tutte le info per differenziare al meglioIl calendario indica un programma di comportamenti virtuosi che ogni cittadino è invitato ad assumere per una corretta differenziazione dei rifiuti.