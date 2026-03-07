Oggi, sabato 7 marzo, si svolgono a Heerenveen i Mondiali di speed skating allround e sprint 2026. La competizione si concentra sulle diverse distanze, con le gare di velocità pura che continuano nel dettaglio. Numerosi atleti italiani sono in gara, mentre gli orari e le modalità di visione, tra tv e streaming, sono stati comunicati ufficialmente.

Oggi, sabato 7 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in archivio dedicata alla velocità pura, inizierà quella dedicata a chi dovrà sobbarcarsi dalle distanze più brevi a quelle più lunghe. Nel day-3 assisteremo ai 500 metri uominidonne, ai 3000 metri femminili e ai 5000 metri maschili. Il nome che catalizza l’attenzione è quello di Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva a Heerenveen dopo la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri, un’impresa che l’ha consacrata definitivamente tra le regine della distanza. L’Allround, disciplina che premia versatilità e tenuta mentale, potrebbe essere molto più di una semplice gara: potrebbe diventare il simbolo di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e talento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara

