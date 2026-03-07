Oggi, sabato 7 marzo, si tengono i Mondiali di speed skating allround e sprint 2026 a Heerenveen, nei Paesi Bassi. La giornata prevede le gare di diverse distanze, con atleti italiani in gara. La competizione si svolge sull’anello di ghiaccio, coinvolgendo squadre provenienti da vari paesi. Le prove si trasmettono in diretta in televisione e streaming, offrendo aggiornamenti su orari e partecipanti.

Oggi, sabato 7 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in archivio dedicata alla velocità pura, inizierà quella dedicata a chi dovrà sobbarcarsi dalle distanze più brevi a quelle più lunghe. Nel day-3 assisteremo ai 500 metri uominidonne, ai 3000 metri femminili e ai 5000 metri maschili. Il nome che catalizza l’attenzione è quello di Francesca Lollobrigida. La campionessa di Frascati arriva a Heerenveen dopo la straordinaria doppietta olimpica nei 3000 e 5000 metri, un’impresa che l’ha consacrata definitivamente tra le regine della distanza. L’Allround, disciplina che premia versatilità e tenuta mentale, potrebbe essere molto più di una semplice gara: potrebbe diventare il simbolo di una carriera costruita con pazienza, sacrificio e talento. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali speed skating allround 2026 oggi: orari sabato 7 marzo, tv, streaming, italiani in gara

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 5 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, giovedì 5 marzo, prenderanno il via i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating.

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 6 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, venerdì 6 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating.

Aggiornamenti e notizie su Mondiali speed.

Temi più discussi: Mondiali di pattinaggio di velocità 2026 all around e sprint: convocati dell'Italia, programma, orario delle gare e dove vedere in diretta tv e streaming; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; Nel tempio di Heerenveen ecco i Mondiali Sprint e Allround: Francesca Lollobrigida, dopo le magie olimpiche, torna in pista; Speed skating, i convocati dell’Italia per i Mondiali Allround e Sprint. Francesca Lollobrigida al passo d’addio?.

Mondiali speed skating allround e sprint 2026 oggi: orari 7 marzo, tv, streaming, italiani in garaOggi, sabato 7 marzo, proseguiranno i Mondiali Allround e Sprint 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Heerenveen (Paesi Bassi), messa in ... oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali allround 2026 in DIRETTA: Francesca Lollobrigida inizia la rincorsa ad una medagliaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dei Mondiali allround di speed skating. oasport.it

LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: si chiude il percorso di Vigl e Di Stefano - x.com

Per l'Italia, i Mondiali junior di speed-skating disputati a Inzell (Germania) si sono chiusi con due piazzamenti a ridosso del podio. La Mixed Relay si è attestata al 4° posto, mancando la medaglia per meno di sei decimi. Inoltre, il Team Pursuit maschile ha conc - facebook.com facebook