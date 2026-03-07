Mondiali Allround pattinaggio Heerenveen 2026 | Lollobrigida sesta Lorello settimo dopo la prima giornata

Durante la prima giornata dei Mondiali Allround di pattinaggio ad Heerenveen nel 2026, Lollobrigida ha concluso al sesto posto, mentre Lorello si è classificato settimo. Lollobrigida ha registrato un buon risultato sui 3.000 metri, avviandosi verso la conquista di una medaglia, mentre Lorello ha migliorato il suo primato personale sui 500 metri.

Lollobrigida vola sui 3.000 metri e si mette in corsa per una medaglia. Lorello settimo con un nuovo primato personale sui 500. Domani le distanze decisive: 1.500 e 5.000 per le donne, 1.500 e 10.000 per gli uomini Si è aperta sabato 7 marzo al Thialf di Heerenveen la prima giornata dei Mondiali Allround 2026 di pattinaggio velocità su pista lunga. L’Italia è in gara con Francesca Lollobrigida (C.S. Aeronautica) nel settore femminile e Riccardo Lorello (C.S. Esercito) in quello maschile, e al termine delle prime due distanze il bilancio è più che incoraggiante. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Speed skating, ‘last dance’ per Francesca Lollobrigida nei Mondiali Allround di Heerenveen. Assente GhiottoDopo il sipario olimpico calato su Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026, lo speed skating non si ferma.

Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità a Heerenveen: cinque azzurri in pista dal 5 all’8 marzoAl Thialf di Heerenveen va in scena l’edizione 2026 della rassegna iridata su pista lunga.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mondiali Allround.

Temi più discussi: Pista lunga, cinque italiani al via dei Mondiali Sprint e Allround di Heerenveen - FISG; LIVE Speed skating, Mondiali sprint 2026 in DIRETTA: risale Di Stefano grazie ai 1000, Pergher fermata da un problema muscolare; Pattinaggio, Lollobrigida guida l’Italia ai Mondiali di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi; Ladispoli festeggia i campioni azzurri: via ai Mondiali di pattinaggio di velocità a Heerenveen - Quotidiano.

Mondiali Allround pattinaggio Heerenveen 2026: Lollobrigida sesta, Lorello settimo dopo la prima giornataLollobrigida vola sui 3.000 metri e si mette in corsa per una medaglia. Lorello settimo con un nuovo primato personale sui 500. Domani le distanze decisive: 1.5 ... sportface.it

Mondiali Sprint e Allround di pattinaggio velocità a Heerenveen: cinque azzurri in pista dal 5 all’8 marzoAl Thialf di Heerenveen va in scena l'edizione 2026 della rassegna iridata su pista lunga. Nei Mondiali Sprint ci sono Di Stefano, Pergher e Vigl; nell'Allround ... sportface.it

DIRETTA LIVE - Inizia l'avventura di Francesca Lollobrigida ai Mondiali allround. L'azzurra va a caccia di una medaglia, dovrà innanzitutto difendersi nei 500 metri. Segui con noi la DIRETTA LIVE scritta heat per heat dell'evento - facebook.com facebook

HEERENVEEN IRIDATA Vi ricordate il podio olimpico sfiorato da Serena Pergher a #MilanoCortina2026 Sarà proprio lei a inaugurare i Mondiali sprint e allround di pattinaggio di velocità su pista lunga nei Paesi Bassi! Insieme a Maybritt Vigl, dalle 1 x.com