Monaldi dimissioni e poi ritiro del direttore amministrativo | il caso

Due settimane dopo la morte di un bambino all’ospedale napoletano, si sono verificati i cambiamenti ai vertici della struttura. Il direttore amministrativo ha prima presentato le dimissioni e poi ha ritirato la propria decisione, mentre la direzione dell’ospedale resta sotto osservazione. La situazione ha attirato l’attenzione sui recenti sviluppi all’interno del nosocomio.

A due settimane dalla morte del piccolo Domenico, l'ospedale napoletano torna al centro della cronaca. L'Azienda dei Colli fa il punto sulle richieste di trasferimento degli operatori di Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Monaldi. Il Monaldi di Napoli non esce dai riflettori. A distanza di due settimane dalla morte del piccolo Domenico Caliendo, deceduto dopo il trapianto di un cuore danneggiato, l'ospedale torna al centro della cronaca con una serie di sviluppi interni. Nel pomeriggio di ieri è emersa la notizia delle dimissioni che sarebbero state presentate dal direttore amministrativo dell'Azienda ospedaliera dei Colli, dalla quale dipende il Monaldi.