A Parma, il teatro Due è al centro di un caso di molestie che ha suscitato scalpore. La città ha scelto di non commentare pubblicamente, mantenendo il silenzio. Tuttavia, l’8 marzo si avvicina e in quella giornata si parlerà di diritti femminili, lasciando intendere che anche qui si affronterà il tema. La questione resta aperta e ancora senza risposte ufficiali.

Verrà l’8 marzo e a Parma, più che altrove, sarà dovere di calendario: festa della donna, tacere e seppellire. È mimosa d’ordinanza. Episodi recenti lo consigliano: settembre 2025, il Tribunale del Lavoro condanna Teatro Due e regista perché il primo avrebbe dovuto denunciare quello che faceva l’altro. Copioni omertosi, maschere e trucco, recitazioni e metafore in una città che debutta e matura carriere del consenso: molestie e violenze ripetute negli anni, decine di attrici sfogano rabbia di una solidarietà ritrovata grazie a due tra loro (Stecchetti e Ombrato) che hanno sfidato il silenzio e hanno denunciato. E’ la città emiliano-parigina in cui tutti sapevano, e sanno, qualcosa di troppo, dove schifiamo Epstein ma il sudiciume di casa è profumo in ampolla. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Molestie al Teatro Due: la città di Parma ha scelto di tacere, ma verrà l’8 marzo anche qui

Condannato per molestie il regista del Teatro Due: ora la città di Parma si comporterà da comparsa o protagonista?Parma è scossa, turbata, indignata, fiera, orgogliosa che “noi queste cose non si fanno!”.

Molestie al Teatro Due di Parma: quel che poteva essere un MeToo tutto italiano è emerso troppo a faticaUn regista dal curriculum prestigioso, un teatro storico, una vicenda di violenze e ricatti sessuali che parla in modo diretto al presente: ci...

Violenze e molestie sessuali al Teatro Due di Parma, Veronica Stecchetti come Gisèle Pelicot: La vergogna va ribaltataL’attrice racconta la sua storia a volto scoperto per la prima volta durante una manifestazione contro il Ddl Bongiorno che ha rinnegato il concetto di ... ilsecoloxix.it

Il Teatro Due di Parma: Noi ignari delle violenze sessuali sulle attrici, faremo ricorsoBOLOGNA – Continua a fare parlare di sé, la sentenza del Tribunale del lavoro di Parma, che a fine settembre ha condannato la fondazione Teatro Due e un noto regista che lavorava al suo interno per le ... bologna.repubblica.it

