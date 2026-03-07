Mixed by Erry – The Talk ad Aversa un evento sulla storia delle celebri cassette dei fratelli Frattasio

A Aversa, il collettivo The Averserz, insieme a Tozzabancone APS e Officina Sud, organizza l’evento “Mixed by Erry – The Talk”. L’evento si concentra sulla storia delle cassette dei fratelli Frattasio e sulla musica italiana, con un focus su Sanremo. La manifestazione mira a raccontare l’evoluzione di questi temi attraverso interventi e approfondimenti specifici. La giornata si svolge presso una sede locale dedicata all’iniziativa.

L'appuntamento si terrà giovedì 12 marzo 2026, a partire dalle ore 19:00, presso i locali di F.Ili Bigotti - Generi Alcolici, sito in Via del Plebiscito n. 34 ad Aversa. Il talk vedrà la partecipazione di figure chiave che hanno studiato e vissuto in prima persona il fenomeno: • Simona Frasca: Etnomusicologa (Università di Napoli Federico II) e autrice del volume "Mixed by Erry. La storia dei fratelli Frattasio"; • Giuseppe Frattasio: Protagonista originale del marchio "Mixed by Erry". L'incontro si propone di analizzare l'impatto culturale e sociologico delle celebri "cassette" nel panorama musicale italiano, partendo dal palcoscenico di Sanremo fino alla diffusione capillare nel tessuto popolare. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

