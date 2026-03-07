Mistero sulla sorte del generale iraniano sempre sopravvissuto agli attacchi | Spia del Mossad è stato giustiziato No è al sicuro in Israele

Un generale iraniano, uno dei pochi vertici militari a sopravvivere agli attacchi di Israele e degli Stati Uniti contro l’Iran e le sue milizie, continua a essere al centro di un mistero sulla sua sorte. Mentre alcuni sostengono che sia stato giustiziato come spia del Mossad, altre fonti affermano che si trovi al sicuro in Israele. È stato dato per morto diverse volte, ma poi è riapparso in pubblico in buona salute.

L'unica cosa certa è che è uno dei pochissimi vertici militari dell'Iran ad essere sopravvissuto ai raid di Israele e Usa contro la Repubblica islamica e le milizie alleate: dato per morto numerose volte e poi riapparso in pubblico, in ottime condizioni di salute. Intorno alla figura del generale iraniano Esmail Qaani da anni si rincorrono voci e ricostruzioni. La principale è una: il capo del reparto d'élite delle Guardie della rivoluzione è un infiltrato del Mossad e ha svolto per anni il ruolo di talpa interna permettendo a Israele di decimare, soprattutto negli ultimi anni, i leader iraniani.