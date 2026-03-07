Mio figlio e la sua malattia rara È emerso anche il gap salariale

Alessandra Nacci ha dedicato 11 anni alla cura del suo bambino affetto da una malattia rara, lasciando momentaneamente il lavoro. Ora, desiderando riprendere l’attività professionale, si confronta con le difficoltà legate al gap salariale e alle sfide di reinserimento. La sua storia evidenzia il percorso di una madre che ha scelto di prendersi cura del figlio, mettendo da parte la carriera, e ora cerca una nuova strada.

"Ho sempre avuto il desiderio di rientrare al lavoro, per non essere solo una mamma". Alessandra Nacci si commuove ripensando alla sua scelta di vita, che l’ha portata a dedicarsi per 11 anni al figlio, affetto da una patologia rara, fino a cercare ora una nuova strada. "Per 15 anni ho lavorato in un multinazionale in ambito finanziario – spiega – facendo una carriera interna che mi ha portata a coordinare il mio ufficio. Anche durante l’università ho sempre lavorato, in particolare in una agenzia di viaggi. Ho scelto di fermarmi, 11 anni fa, non per mancanza di ambizione o di voglia ma perché ero diventata mamma". Un lieto evento che ha fatto emergere anche il gap salariale, il divario retributivo tra uomo e donna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Cristina Giuriolo racconta la sua vita con la Sindrome di Noonan: il coraggio di affrontare una malattia rara

