Mimose a Sappanico | l’8 marzo delle frazioni anconetane

Per l’8 marzo, l’associazione Anti Drgrado, che si occupa di promuovere le frazioni di Ancona, ha deciso di organizzare l’evento nel parcheggio di Sappanico invece che nel centro della città. La festa si svolgerà in questa area, coinvolgendo la comunità locale in una celebrazione dedicata alla giornata internazionale delle donne. La scelta del luogo si discosta rispetto alle tradizionali location cittadine.

ANCONA - Per l'8 marzo l'associazione Anti Drgrado, nata per valorizzare le frazioni di Ancona, ha scelto di spostare la festa fuori dal centro, al parcheggio di Sappanico. Domani mattina verranno regalate mimose con un piccolo pensiero incorporato, girandole per le bambine e altri gadget dedicati alle donne. A fare gli onori di casa la presidente dell'associazione, Patrizia Veroli, insieme al consigliere comunale Fabio Mecarelli.Non è un gesto isolato: il gruppo da tempo organizza iniziative che portino un momento di leggerezza e partecipazione nei quartieri periferici, dalla cura delle aree verdi alle micro-manifestazioni di comunità.

