Milano pro Pal contro intervento Usa in Iran | Esportare democrazia ha sempre distrutto paesi

A Milano, in piazza della Scala, si sono svolte due manifestazioni distinte. Da un lato, alcuni iraniani hanno protestato contro le ingerenze esterne nel loro paese, mentre altri gruppi hanno organizzato una protesta contro l’intervento degli Stati Uniti in Iran, definendolo un esempio di “aggressione imperialista”. Le manifestazioni sono avvenute a poche centinaia di metri di distanza l’una dall’altra.

A poche centinaia di metri dalla manifestazione degli Iraniani, in piazza della Scala a Milano i movimenti pro-Pal hanno organizzato un’altra manifestazione contro quella che definiscono “l’aggressione imperialista statunitense”. “Dall’Iraq all’Afghanistan alla Libia l’esportazione della democrazia ha distrutto Paesi nel mondo”, afferma Elio Luppoli del centro sociale Vittoria, che accusa di complicità il governo guidato da Giorgia Meloni con Antonio Tajani e Matteo Salvini. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, pro Pal contro intervento Usa in Iran: “Esportare democrazia ha sempre distrutto paesi” Tra Iran e Usa la sinistra ha perso la bussola. Tutti in presidio: Potere al Popolo, anarchici e pro-Pal. FdI: vergognaNon c’è limite al peggio, soprattutto quando si parla di quella sinistra radicale che, pur di dar contro all’Occidente, finisce per trasformarsi... Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro PalAlcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ringraziare dell’intervento... Una raccolta di contenuti su Milano pro Pal contro intervento Usa in.... Temi più discussi: Iran, presidio sotto consolato Usa Milano: contestata manifestante pro Pal - Video; Iran, presidio davanti a centro culturale islamico a Milano; Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro Pal; Tensione con un manifestante pro Pal durante il presidio degli iraniani sotto il consolato Usa a Milano. Milano, corteo pro Pal: sventolata bandiera repubblica islamica IranUn manifestante sventola insieme una bandiera della Palestina ed una della repubblica islamica dell'Iran, mentre arriva ad una manifestazione a Milano contro l'intervento americano ed israeliano ... msn.com Milano, presidio iraniani sotto consolato Usa: tensione con manifestante pro PalAlcune centinaia di attivisti dell’associazione Italia-Iran hanno manifestato sotto il consolato degli Stati Uniti per ringraziare dell’intervento militare il ... lapresse.it MN - Dalla Casa Bianca a San Siro: Cardinale tra Washington e Milano per essere vicino alla squadra prima del Derby x.com ANSA.it. . Nuovo, grande spettacolo con la cerimonia di apertura ieri all'Arena di Verona. #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/altrisport/speciali/paralimpiadi-milano_cortina_2026/2026/03/07/milano-cortina-abodi-inni-e-bandiere-riammessi-da-ipc-mort - facebook.com facebook