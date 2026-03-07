Milano minaccia i vicini di casa col machete

Un uomo di circa 40 anni, italiano, residente in una casa popolare nel quartiere Barona di Milano, ha minacciato i vicini di casa con un machete. L’episodio si è verificato in un edificio di proprietà comunale e ha provocato l’intervento delle forze dell’ordine. La situazione è stata gestita senza che si registrassero feriti.

Armato di machete e pericoloso: è un uomo di circa 40 anni, italiano, che abita in una casa popolare di proprietà del Comune di Milano, nel quartiere Barona. Quotidianamente minaccia di ammazzare i suoi vicini di casa, distrugge tutto ciò che gli capita a tiro e in più di un'occasione con della benzina ha tentato di dare fuoco al palazzo.