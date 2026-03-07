Milano Cortina | da Masters ai fratelli Aiger la celebrazione delle diversità

L’edizione di Milano Cortina 2026 è stata inaugurata ieri, con il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale che ha descritto l’evento come una celebrazione delle diversità. La cerimonia ha visto la partecipazione dei fratelli Aiger e dei Masters, protagonisti di momenti che hanno evidenziato l’importanza delle differenze e dell’inclusione nello sport. L’evento si svolge in una cornice di grande attesa e partecipazione.

Saranno il trionfo dell’umanità. È così che il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, immagina i Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, inaugurati ieri: “Una grande celebrazione delle diversità, dell’inclusione, dei valori che incarna il movimento paralimpico, ma soprattutto mostreranno a tutti quello che le persone con disabilità possono raggiungere con possibilità e mezzi adeguati”. La Paralimpiade cambierà la percezione del mondo e lo farà attraverso: l’energia e la rivalità dei minuti di para ice hockey, i secondi in cui sciatori e sciatrici ciechi scenderanno a 100 all’ora, le immagini della resistenza del biathlon oppure i luccichii delle protesi colorate che appaiono e scompaiono al sole nelle gare di snowboard. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La cerimonia inaugurale di Milano-Cortina è stata la celebrazione dell’ipocrisia e del caosE meno male che la parola d'ordine era "armonia": l'inaugurazione di giochi di Milano e Cortina è stata una fotografia perfetta delle divisioni e dei...

