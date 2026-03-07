Tensione in casa Milan e Inter, con Thuram che potrebbe saltare il derby a causa della febbre. In casa nerazzurra, Lautaro è ancora infortunato e Bonny ha appena concluso il recupero da un problema al polpaccio. La partita si avvicina e le scelte di formazione sono influenzate da queste condizioni. La situazione resta da monitorare nei prossimi giorni.

Milano si prepara a vivere il derby della Madonnina, la sfida Milan-Inter in scena domani sera alle 20:45, valevole per la 28ª giornata di Serie A. Sponda nerazzurra, però, preoccupano le condizioni di Marcus Thuram, colpito da febbre e ora a rischio per la partita. L’allarme in casa Inter è scattato in mattinata, quando Marcus Thuram ha saltato l’allenamento di rifinitura a causa della febbre: “Speriamo domani sia al 100%“, si è augurato l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, parlando in conferenza. La situazione è però spinosa, considerando che Lautaro è al momento infortunato e Bonny ha appena recuperato dal problema accusato al polpaccio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Milan Inter, Thuram a rischio per il derby: ha la febbre

Inter, Thuram ha la febbre: a rischio il derby con il Milan(Adnkronos) – Ansia in casa Inter per le condizioni di Marcus Thuram, alla vigilia del derby contro il Milan di domani, domenica 8 marzo.

Milan-Inter, conferenza Chivu: “Thuram ha la febbre. Sappiamo cosa rappresenta il derby per le due squadre”Alla vigilia del derby tra Milan e Inter, Cristian Chivu ha parlato in conferenza stampa dal BPER Training Centre, analizzando la sfida che attende i...

Tutto quello che riguarda Milan Inter.

Temi più discussi: Le probabili formazioni del derby: un dubbio a testa per Allegri e Chivu; Sky – Milan-Inter, la probabile formazione: Esposito-Thuram in attacco, c’è Calhanoglu; Inter, le news di formazione verso il derby: un dubbio per Chivu; Come giocherà l'Inter nel derby, una o due punte: la situazione di Lautaro Martinez e Bonny e le parole di Chivu.

Milan-Inter, le probabili formazioni del derbyMilan-Inter, in programma domenica 8 marzo alle 20.45 (pre e post partita su Sky col Club di Fabio Caressa). Calhanoglu verso la panchina, sarà Zielinski il play titolare; Thuram ha la febbre, salgono ... sport.sky.it

Chivu verso Milan-Inter: Thuram ha la febbre. Pio stagione impressionante. Su Bastoni e Allegri...Le parole dell'allenatore dei nerazzurri alla vigilia del derby contro il Milan: Mi aspetto determinazione e convinzione ... tuttosport.com

Milan-Inter è il derby che decide lo scudetto: il pronostico x.com

Milan, le ultime verso l’Inter: Bartesaghi recupera, ma il favorito in fascia è Estupiñán. Vi convince la formazione dei rossoneri per il derby scudetto Buone notizie da Milanello, dove Davide Bartesaghi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il lavoro pers - facebook.com facebook