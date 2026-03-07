Milan-Inter le formazioni | out Bartesaghi e Jashari Chivu con Esposito

Il derby tra Milan e Inter si avvicina e le formazioni si delineano con alcune assenze e novità. Il Milan dovrà fare a meno di Bartesaghi e Jashari, mentre Chivu schiererà Esposito al posto di chi non sarà disponibile. L’Inter recupera Dumfries, anche se è probabile che inizi dalla panchina, mentre il Milan punta su Pulisic e Leao in attacco.

Max Allegri e Cristian Chivu si preparano al derby di domenica sera: il Milan punterà su Pulisic-Leao, l'Inter recupera Dumfries che dovrebbe però partire dalla panchina. Guarda le probabili formazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

