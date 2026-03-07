Milan Inter l’arma segreta di Chivu sarà Zielinski? Il centrocampista nerazzurro può fare la differenza | ecco il motivo

Nell'ultimo incontro di calcio tra Milan e Inter, si parla molto di un possibile ruolo chiave di Piotr Zielinski. Il centrocampista nerazzurro potrebbe essere la carta decisiva per la strategia di Cristian Chivu. La sua presenza in campo viene analizzata come un elemento che potrebbe influenzare l’andamento della partita. La decisione sul suo impiego sarà presa in base alle scelte del tecnico nerazzurro.

Mercato Inter, il Barcellona non molla Bastoni: sarà la sua ricca cessione a finanziare il mercato estivo? Le ultime Calciomercato Inter LIVE: il Barcellona insiste per Bastoni, ultimo derby per Calhangoglu? La situazione rinnovi Bastoni Barcellona, è tentazione blaugrana: l’ultimo aggiornamento sul difensore preoccupa. La situazione Kostov infiamma il mercato: il top club sfida l’Inter ma la Stella Rossa fa muro. Cosa sta succedendo Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Settore giovanile Inter, Solivellas lascerà l’Under 15 a fine stagione e non sarà il solo! La rivelazione Terrore a Dubai per la famiglia D’Ambrosio: bloccati negli Emirati Arabi dopo l’attacco iraniano. 🔗 Leggi su Internews24.com

Milan Inter, ci sarà spazio per Dumfries? Ecco il piano tattico di Chivu in vista del derbydi Redazione Inter News 24Milan Inter, Chivu ragiona sul piano tattico in vista del derby di campionato: ci sarà spazio anche per Dumfries? Ecco le...

Chivu Inter, ancora insieme? Ecco il piano di Marotta per blindare il tecnico nerazzurroBarcellona, passi avanti per il riscatto di Rashford ma…Il Manchester United continua a fare muro su questo aspetto! Ultimissime Mercato Milan,...

Temi più discussi: Milan-Inter, si assegna lo scudetto?; Inter, vincere il derby vale lo scudetto. Ma Allegri vuole ipotecare la Champions; Fofana rigenerato, possibile arma tattica per il derby: il francese si gioca il futuro al Milan; Inter, Zielinski arma letale: che numeri col Milan. Domani una chance chiamata scudetto.

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Probabili formazioni Milan-Inter: Leao sfida Thuram, novità Pulisic e CalhanogluProbabili formazioni Milan Inter - Le possibili scelte di Allegri e Chivu per il derby della 28^ giornata di Serie A ... fantamaster.it

Domani Milan-Inter registrerà il record assoluto d’incasso in Serie A: 8,7 milioni. Il record di partita giocata in Italia rimane sempre Inter-Barcellona con 14,7 milioni di euro di incasso. Inter comunque sempre presente nei primi sei incassi della storia. x.com

SkySport - La probabile formazione di Milan-Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A centrocampo Calhanoglu non è al 100%, ma dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Mkhitar - facebook.com facebook