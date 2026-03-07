Nel derby tra Milan e Inter, la formazione titolare ha subito una modifica significativa rispetto alla partita precedente contro il Genoa, con dieci giocatori su undici cambiati. Una semplice frase durante la conferenza stampa ha aggiunto tensione a una giornata già caratterizzata da scelte diverse. La partita si presenta come un match importante, tra dispetto e aspirazioni di scudetto, con i tifosi pronti a seguire ogni mossa.

I 10 punti di distacco non tolgono interesse al derby. Il nuovo Chivu al riesame di Allegri che ha adottato il profilo basso sin da inizio anno e vuole provare a dare una spallata improvvisa al campionato Qualora non fosse bastata la scelta della formazione titolare, differente per dieci elementi su undici da quella che aveva liquidato senza troppi problemi la pratica Genoa, è bastata una frase in conferenza stampa di Cristian Chivu per far capire che Como-Inter era, per dirla con una delle hit del recente Festival, un male necessario: “Mai, nemmeno per un minuto, ho pensato di mettere due punte: non mi sarei mai permesso di rischiare Esposito e Thuram avendo solo loro due a disposizione”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Milan-Inter: dispetto o scudetto?

Leggi anche: Milan-Inter, tutto per lo scudetto: mercato, nomi clamorosi

Milan-Como 1-1 (90?): Inter a + 7, Scudetto sfumato? | Serie A NewsÈ terminata da pochi minuti Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San...

MILAN INTER CURVA SUD #shorts #ultras

Approfondimenti e contenuti su Milan Inter dispetto o scudetto.

Temi più discussi: Leao: Il derby è questione di vita o di morte. Ai miei compagni chiedo di prenderla sul personale; Derby scudetto? I tifosi del Milan e il dispetto speciale ai cugini: già battuto un primato storico; Rabiot per Bartesaghi. Inter, fuori campo non c’è partita. Le visioni di Gerry Cardinale. Il...; Rabiot vola in un’altra big: Milan tradito.

Milan-Inter: dispetto o scudetto?Qualora non fosse bastata la scelta della formazione titolare, differente per dieci elementi su undici da quella che aveva liquidato senza troppi problemi la pratica Genoa, è bastata una frase in ... ilfoglio.it

Milan-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e streaming la Serie ALa partita tra Milan e Inter è in programma a San Siro domenica 8 marzo alle ore 20.45 e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. tuttosport.com

Domani Milan-Inter registrerà il record assoluto d’incasso in Serie A: 8,7 milioni. Il record di partita giocata in Italia rimane sempre Inter-Barcellona con 14,7 milioni di euro di incasso. Inter comunque sempre presente nei primi sei incassi della storia. x.com

SkySport - La probabile formazione di Milan-Inter: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. A centrocampo Calhanoglu non è al 100%, ma dovrebbe spuntarla nel ballottaggio con Mkhitar - facebook.com facebook