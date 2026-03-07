Milan Cardinale arriva a Milanello in vista del Derby contro l’Inter | Pm

Gerry Cardinale, amministratore delegato di RedBird e presidente del Milan, è arrivato da pochi minuti a Milanello. La sua presenza avviene in vista del derby contro l’Inter, con il match che si avvicina e l’attenzione concentrata sulla squadra. L’arrivo di Cardinale si aggiunge alle attività di preparazione del club in questa fase decisiva della stagione.

Gerry Cardinale numero uno del Milan e di RedBird è arrivato da pochi minuti a Milanello alla viglia del derby tra Milan e Inter "Ci fa molto piacere. Nell'ultimo mese è già venuto due volte, domani viene allo stadio. È la proprietà, tutti vogliono costruire un Milan importante ed è giusto che la proprietà sia vicina, come sta facendo. Tutti molto contenti". Queste le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Gerry Cardinale è arrivato a Milanello alla vigilia del derby tra Milan e Inter. Ecco il video dal nostro inviato Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

