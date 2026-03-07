Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Miano dopo aver violentato un bambino nel centro commerciale “La Birreria”. Una donna ha chiamato il 112 riferendo di aver assistito a un episodio di violenza. La polizia è intervenuta sul posto e ha arrestato l’uomo poco dopo. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini e raccogliendo eventuali testimonianze.

Attimi di terrore al centro commerciale "La Birreria" di Miano. Una donna contatta il 112 e segnala una violenza sessuale in danno di un bambino. I Carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono nel centro commerciale. Dagli accertamenti emerge che poco prima un uomo avrebbe “toccato” un bambino. I fatti sarebbero avvenuti intorno alle 19 in una libreria. La mamma è con il bambino di 3 anni e stanno dando un’occhiata in giro. Tra un titolo e l’altro qualche secondo di distrazione. Un uomo sulla cinquantina è seduto su uno sgabello. Il piccolo gironzola tra i corridoi della libreria quando si avvicina a quell’uomo che indossa la tuta della nettezza urbana ASIA in fondo al negozio. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Miano, violenta un bambino alla “Birreria”: arrestato un 47enne

