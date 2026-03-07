Meteo Roma del 07-03-2026 ore 19 | 15

Alle 19:15 di oggi, il meteo a Roma indica condizioni di cielo sereno. Durante la giornata, le previsioni segnalano tempo stabile nel nord Italia con assenza di pioggie, mentre nel resto del Paese si registrano temperature in aumento e assenza di eventi atmosferici significativi. I dati sono stati diffusi alle 19:15 e riguardano le condizioni meteorologiche previste nella capitale e nelle principali regioni italiane.

meteo per ritrovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta con nebbie e nubi basse su coste pianura e sole prevalente altrove al pomeriggio poche variazioni con ancora molto nuvolosità basta e locali schiarite in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ne viene specie lungo la Pianura Padana al centro al mattino tempo asciutto con Cieli poco e regolarmente coperti nubi basse lungo le regioni adriatiche al pomeriggio a te schiarite sulle regioni tirreniche tempo invariato altrove installato in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità alternata schiarite.