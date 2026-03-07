Meteo Roma del 07-03-2026 ore 06 | 15

Alle prime ore del mattino di oggi a Roma il cielo è sereno e le temperature sono in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti. La giornata si presenta con condizioni di stabilità e assenza di precipitazioni, mentre le temperature massime previste sono intorno ai 15 gradi. Il vento soffia moderato da nord, contribuendo a mantenere l’aria fresca. La situazione meteorologica si mantiene tranquilla per tutta la giornata.

