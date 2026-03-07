Meteo da metà marzo cambia tutto

A partire da metà marzo, le previsioni meteo indicano un possibile cambiamento. Secondo IlMeteo.it, si prevedono segnali di un ritorno del flusso atlantico, che potrebbe scendere di latitudine e indebolire l’anticiclone presente. Questi segnali suggeriscono un possibile mutamento delle condizioni atmosferiche nelle prossime settimane.

Difatti si intravedono infatti i presupposti per un ritorno del flusso atlantico, pronto a scendere di latitudine e a scalfire la protezione dell'anticiclone. Questa transizione verso una circolazione oceanica aprirebbe la strada al ritorno delle perturbazioni sul Mediterraneo. Sebbene la traiettoria e l'intensità dei fronti instabili siano ancora da definire e confermare nel dettaglio, l'aumento del dinamismo atmosferico favorirebbe il ritorno di piogge diffuse, fondamentali per ripulire l'aria e mitigare la siccità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

