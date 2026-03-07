Meta Catania raggiunta nel finale | a Cosenza finisce 3-3

La Meta Catania Bricocity ha concluso la trasferta a Cosenza con un pareggio 3-3, sfumando a pochi secondi dalla fine la possibilità di ottenere il settimo successo consecutivo. La partita si è conclusa con un gol di Arrieta, che ha fissato il risultato a 23 secondi dalla fine, dopo una conclusione potente.

I rossazzurri sfiorano il settimo successo consecutivo ma vengono beffati a 23 secondi dalla sirena dalla rete di Arrieta. La squadra etnea resta comunque in testa alla Serie A Sfuma a pochi secondi dalla fine il settimo successo consecutivo della Meta Catania Bricocity. Sul campo del Pirossigeno Cosenza finisce 3-3: i rossazzurri vengono raggiunti a 23 secondi dalla sirena dalla conclusione potente di Arrieta che fissa il risultato finale. La gara si era messa subito in salita per gli etnei. Nel giro di un minuto i padroni di casa avevano trovato il doppio vantaggio con Marcelinho e Trentin, abile a battere Siqueira. La reazione della squadra di Juanra non si è fatta attendere e al 6' Podda ha accorciato le distanze riaprendo la partita.